Казахстанка стала второй теннисисткой из первой десятки WTA, кому покорилось это достижение.

Как сообщает Opta Ace в соцсети X, казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной удалось одержать три победы после отставания по сетам на пути к четвертьфиналу на турнирах «Большого шлема» или соревнованиях категории WTA-1000.

До этого такого результата добилась лишь польская теннисистка Ига Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан Уэллсе в 2022 году.

На пути к четвертьфиналу в Цинциннати (США), где Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, Елена обошла мексиканку Ренату Сарасуа (4:6, 6:0, 7:5), бельгийку Элисе Мертенс (4:6, 6:3, 7:5) и американку Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 6:2).

