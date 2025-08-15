Сколько машин зарегистрировано в ЗКО и какой налог от них поступает

По данным ДГД по ЗКО, все владельцы автомобилей обязаны ежегодно уплачивать транспортный налог, независимо от фактического использования транспортного средства. Срок уплаты за 2024 год — до 1 апреля 2025 года.

Узнать сумму налога можно через мобильное приложение e-Salyk Azamat, личный кабинет на eGov.kz, СМС-уведомления, почтовые извещения, а также через банковские приложения (Kaspi, Halyk и др.).

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы: участников ВОВ, инвалидов, многодетные семьи и другие. Полный перечень доступен в налоговых органах и на официальных ресурсах КГД.

Отметим, что в ЗКО зарегистрировано 181 864 транспортных средства, принадлежащих 140 334 владельцам. Им начислен налог на сумму 2,9 млрд тенге. В бюджет уже поступило 2,5 млрд тенге. 8 668 граждан получили льготы на сумму 237,7 млн тенге.

За 7 месяцев 2025 года ЧСИ передано более четырех тысяч налоговых приказов, из которых взыскали 46,7 млн тенге. Совместно с полицией проведено 226 рейдов, во время которых взыскано 84 млн тенге с 1 531 налогоплательщика.

В ДГД предупреждают: неуплата в срок может привести к аресту имущества, ограничению выезда за границу и дополнительным расходам.

Для консультаций гражданам рекомендуют обращаться в органы госдоходов по месту регистрации или по номеру 1414.