По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО, за семь месяцев этого года за медицинской помощью обратились 280 человек, которых укусили клещи.

Клещи – это кровососущие насекомые, опасны для человека, могут быть переносчиками различных особо опасных инфекционных заболеваний, такие как туляремия, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит и боррелиоз.

Санврачи подчеркнули, что Западно-Казахстанская область не является эндемичным регионом клещевого энцефалита и случаев заболевания среди людей не зарегистрировано, но вместе с тем, для нашей области характерна такая заболеваемость как туляремия.

Туляремия – острое инфекционное, природно-очаговое заболевание людей, протекающая с интоксикацией, лихорадкой, развитием выраженного лимфаденита бубонного типа и поражением различных органов.

Возбудителями болезни являются туляремийные бактерии. Человек восприимчив к туляремийной инфекции в любом возрасте.

Источником инфекции в природе являются дикие грызуны и зайцы, а специфическими переносчиками и хранителями являются кровососущие членистоногие – иксодовые клещи.

– Заражение человека происходит посредством укуса инфицированных клещей, при употреблении инфицированных больными грызунами продуктов питания, воды. Инкубационный период длится до трёх недель. Но в большинстве случаев продолжается от 3 до 7 дней. Каждому человеку при любом контакте с клещами необходимо срочно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства и находиться на диспансерном наблюдении в течение 21 дня. Медицинское наблюдение проводится с целью раннего выявления больных туляремией, - рассказали санврачи.

Ежегодно в области на эндемичных к заболеваемости туляремии территориях филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по ЗКО с участием специалистов территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля проводят работу по барьерной дератизации и дезинсекции против грызунов и клещей.

На сегодняшний день проведена весенняя барьерная дератизация и дезинсекция на территориях Шынгырлауского, Таскалинского районов и района Байтерек. В октябре согласно плана также будет проводиться осенняя барьерная дератизация и дезинсекция в вышеуказанных районах. Одним из основных методов профилактики является также вакцинация против туляремии.

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей.

При посещении природы, дачных участков население должны знать следующие правила, чтобы уберечь себя от укусов клещей:

необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность их проникновения под одежду;

постоянно проводить каждые 10-15 минут само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся к одежде клещей;

не садиться и не ложиться непосредственно на траву, так как в этом случае облегчается попадание клещей под одежду.

Санврачи отметили, что укус клеща, как правило, безболезненный, поэтому, возвратившись после отдыха или работы в степи, поле необходимо провести осмотр туловища на предмет нахождения присосавшихся клещей. Если вы все же нашли на себе это насекомое, нужно обработать место и обратиться в медицинское учреждение.

