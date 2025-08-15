Сейчас в городе очень большая численность бродячих животных. Ежедневно в службу отлова поступают по 25 заявок.

14 августа прошло совещании в здании управлении ветеринарии ЗКО, где обсудили проблему с бродячими собаками в городе. Член общественного совета Уральска Азиза Арыстанова провела по дворовой обход и информировала население о стерилизации, кастрации и чипировании собак. Она рассказала, с какими трудностями столкнулась при обходе и предложила системный подход решения проблем с бездомными животными.

— При обходе, я убедилась, что один в поле не воин. Нужна системная работа с участием ЖКХ, КСК, сотрудников полиции. У меня не было опыта и на практике столкнулась с тем, что участковый и сотрудник акимата Зачаганска не могли сопровождать нас более двух часов. При отсутствии заинтересованности, результатов не будет. Один выезд, это капля в море, — сказала Азиза Арыстанова.

Депутат городского маслихата Нурлыкан Абенов отметил, что это наболевшая тема для общества. Ему как-то приходилось лично вызывать отлов и из 11 собак отловили только 2.

— Выделяются не малые деньги на стерилизацию, но зубы остаются. Это говорит, что животное опасное. Невозможно прочитать мысли собаки. Знаем, что иногда дети сами дразнят бездомных животных и они проявляют агрессию. Зоозащитники подают в суд за ненадлежащие обращение при отлове животных. Но хочу сказать, наши дети превыше всего. Бездомные собаки, поймите, они пользы не приносят. Я сам люблю животных. Мы часто встречаем публикации в социальных сетях, где люди жалуются на укусы бездомных. Ветстанция, которая занимается отловом, они отрабатывают заявки горожан, они просто выполняют свою работу, — сказал Нурлыкан Абенов.

Куратор приюта для бездомных животных «Хатико» Дана Нелиева отметила, что численность бездомных собак увеличилась после наводнения. Животных выкидывают люди, и в основном нападают на людей бывшие домашние животные.

— Это безответственность наших людей, которые поиграли и выкинули их. Животные, не привыкшие к улице, ведут себя порой агрессивно. Нужно ужесточить наказание за жестокое обращение над животными. У нас есть везде камеры, нужно фиксировать тех, кто выкидывает коробки с щенками к мусоркам. Ужесточить наказание и люди начнут думать об ответственности, — предложила Дана Нелиева.

Депутат городского маслихата сказал, что собаки не выше детей и предложил зоозащитникам взять ответственность за бездомных собак.

— Если будут укусы, будете отвечать за животных. Понимаю, что вопрос серьёзный. Но кто защитит наших детей? Смотрите, сколько вопрос решался по сайгакам в нашей области. Дошло до того, что начали возмущаться фермеры. У сайгаков окот один раз в год, а у собаки два раза. Более того, она приносит по несколько щенят. Если мы не обратим на это внимание, то количество бездомных собак за три-четыре года станет больше, чем сайгаков. Я не говорю, что нужно взять и всех уничтожить. Я говорю о регулировании численности собак, — поясняет Нурлыкан Абенов.

Дана Нелиева дополнила, что над этим вопросом должны работать системно. Необходимо требовать чипирование и когда такие животные оказываются на улице, чтобы хозяева несли ответственность.

— Я был в Туркестанской области в частном секторе нет ни одной собаки. У них статистика укусов почти нулевая. Необходимо перенимать опыт у тех, у кого получилось найти решение этой проблемы, — отметил депутат.

Азиза Арыстанова попросила сотрудника ЖКХ посодействовать в том, чтобы КСК предоставили номера квартир у кого содержатся животные, а в частном секторе, чтобы эту информацию предоставили участковые. Также на совещании стало известно, что уязвимые слои населения смогут кастрировать, стерилизовать и чипировать животных бесплатно.

Член общественного совета Уральска Галым Орынгалиев сказал, что нужна статистика по бездомным собакам в городе.

— Куда мы движемся, какие меры должны принимать, сколько денег на это выделяется, достаточно ли этих средств. Для того, чтобы эта работа имела эффект, нужно решить, что для этого не хватает. Соответствует ли законодательство, а также правила содержания кошек и собак. Необходимо подвести законодательную базу под то, чтобы могли ощущать эффект от этой работы. Мы обсуждаем, что много собак, но не знаем сколько их. Есть инициаторы, волонтеры и каждую отстаивают свою сторону, а баланса нет, — сказал Галым Орынгалиев.

Руководитель ветеринарной станции Ерлан Ищанов отметил, что только сегодня ему поступила информация о двух случаях укусов. Каждый день они принимают по 25 заявок на отлов бродячих животных.

— Мы боремся с последствиями, а мы должны убрать корень этой проблемы. Зарегистрировать всех домашних животных и дальше заняться бродячими, — заключила Азиза Арыстанова.











