Днем 15 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +25 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 15 августа

По данным РГП «Казгидромет», на севере, западе и востоке области дождь и гроза. Ночью + 17 градусов. Ветер западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере, востоке и в центре области небольшой дождь и гроза, +29 градусов тепла. Ночью +19 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность, на западе, севере и востоке области сильный дождь, гроза. Днем +25 градусов, ночью +18. Ветер западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. В области гроза и пыльная буря. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +25. Ветер юго-западный: 18 м/с.

Фото: pixabay.com