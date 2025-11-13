В Актобе вышел из комы 16-летний пострадавший в ДТП с 12 погибшими

В Актобе пришел в себя 16-летний подросток, выживший в аварии, где погибли 12 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Напомним, ДТП произошло 23 октября. На трассе Самара – Шымкент столкнулись грузовая машина DAF и пассажирская ГАЗель. На месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», всего 12 человек. Шесть пассажиров микроавтобуса с тяжелыми травмами попали в больницу.

Как рассказали врачи, четверых пациентов выписали на амбулаторное лечение, двое пребывали в коме. 51-летнего пострадавшего 28 октября самолетом МСС переправили в Астану, в Национальный координационный центр экстренной медпомощи. Подросток остается в многопрофильной областной детской больнице. Он вышел из комы.

— Пациент в сознании, состояние стабильно тяжелое. Ему требуется длительная реабилитация в связи с полученными травмами. Он пока не говорит в связи с медпоказаниями, — рассказали в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Айман КАРИМ