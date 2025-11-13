Капитальный ремонт железнодорожного вокзала Уральска стартовал в апреле этого года. Заказчиком реконструкции является Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», генеральный подрядчик ТОО KazConstructionGroup. Реконструкция финансируется за собственные средства АО НК «КТЖ».

Здание железнодорожного вокзала Уральска было построено в 1983 году. Цель реконструкции — сделать место удобнее для пассажиров, добавить современные сервисы, обеспечить удобный доступ для людей с ограниченными возможностями и установить новые системы безопасности. По данным министерства транспорта РК, в результате реконструкции площадь вокзала увеличится с 5716,1 до 6972,8 квадратных метров.

Так, будет проведена перепланировка здания вокзала, построена пристройка конкорса для сообщения здания вокзала с платформой 2-3 путей, пристройка лифтовой шахты для лифта, так же будут установлены три эскалатора для обеспечения доступа пассажиров на 2 и 3 этажи.

Архитектура здания вокзала выполнена в лаконичном современном стиле, с применением навесных фасадов. В отделке применены современные материалы: для фасада фиброцементные и алюминиевые панели, алюминиевые витражи, для отделки зала вестибюля стекломагнезитовые панели и реечный потолок.

На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции. В них задействовано 162 человека и 19 единиц техники. Завершение строительно-монтажных работ по зданию вокзала планируется до конца 2025 года. Хотя ранее закончить ремонт обещали до конца ноября этого года.

