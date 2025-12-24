Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

В суде Казталовского района огласили приговор руководителю районного управления государственных доходов Адильбеку Нуржаубаеву. Суд признал его виновным по статья 366 УК РК «Получение взятки». По данным следствия, налоговик получил взятку от предпринимателя. Приговор огласил судья Алибек Нургалиев.

Сам подсудимый до конца не признавал свою вину и говорил, что его подставили, сотрудники КНБ во время задержания вели себя подозрительно, а в качестве свидетелей привлекли людей, которые не имеют к нему никакого отношения.

Суд назначил Адильбеку Нуржаубаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.