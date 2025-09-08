Днем 9 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +23 градуса тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 9 сентября

По данным РГП «Казгидромет», осадков не будет. Утром на севере, востоке области туман. Ночью + 13 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Без осадков. +30 градусов тепла. Ночью +15 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами. На севере, востоке области дождь, гроза. Утром на западе и севере области туман. Днем +23 градуса, ночью +10. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +20. Ветер восточный: 12 м/с.

Фото: pixabay.com