Юноша получил травму после неудачного броска.

Школьник из Актобе получил перелом шеи во время турнира

7 сентября на республиканских соревнованиях по казакша курес произошёл несчастный случай, передает Liter.kz со ссылкой на .

15-летний участник из Актобе получил серьёзную травму после неудачного броска. На месте дежурил врач, который сразу оказал помощь и вызвал реаниматолога. У подростка остановилось сердце. Его срочно доставили в Ерейментаускую районную больницу. Врачи провели массаж сердца, сделали укол адреналина и применили дефибриллятор. Сердечный ритм удалось восстановить, мальчика подключили к аппарату ИВЛ. Медики из Кокшетау и Астаны консультировали врачей на месте. Предварительный диагноз — перелом шейных позвонков. После этого подростка отправили в больницу в столице.

Полиция Акмолинской области сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас ведётся досудебное расследование.