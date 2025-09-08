Это уже четвёртый год подряд, когда доля смешанных союзов растёт.

Каждый пятый брак в Казахстане — смешанный

В 2024 году почти каждая пятая свадьба в Казахстане оказалась смешанной — таких браков было 22,4 тысячи из 123,6 тысячи зарегистрированных (18,2%). Об этом сообщили аналитики Data Hub. Это уже четвёртый год подряд, когда доля смешанных союзов растёт. Последний раз на таком же уровне показатель был в 2007 году. Рекорд за последние 21 год зафиксирован в 2005-м — тогда доля составила 18,8%.

С 2004 по 2020 год доля смешанных браков постепенно снижалась — с 18,7% до минимума в 14,2%. Но последние четыре года ситуация изменилась: тренд пошёл в рост. По сравнению с 2020-м прирост составил 4 процентных пункта.

Если смотреть по национальностям, то:

казахи женятся на представительницах другой национальности реже всего — 6,9% (5,9 тыс. из 85,8 тыс.);

у русских женихов показатель самый высокий — 30,7% (5,7 тыс. из 18,6 тыс.);

у узбеков — 15,7% (0,8 тыс. из 4,9 тыс.).

У невест картина похожая:

казашки вступали в смешанные браки в 5,7% случаев (4,8 тыс. из 84,7 тыс.);

русские девушки — в 35,6% (7,1 тыс. из 20 тыс.);

узбечки — в 17,2% (0,9 тыс. из 5 тыс.).

Нужно учитывать и ещё один момент: цифры во многом отражают простую вероятность. Чем больше представителей той или иной национальности живёт в стране, тем выше шанс встретить партнёра своей же национальности. Поэтому крупным этносам легче заключать браки без «смешения».











