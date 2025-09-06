С начала 2025 года обратились более шести тысяч детей.

ЗКО — на втором месте по обращениям в контакт-центр по защите прав детей

С начала 2025 года в Контакт-центр «111» поступило 92 366 обращение. Какую именно поддержку оказал центр рассказали в министерстве просвещения РК. По их словам, чаще всего детям оказывали психологическую, её получили 2 878 детей. 1 448 раз оказали организационную помощь. Информационные ответы дали — 88 040.

Больше всего запросов пришло через QR-код — 90 905 обращений, по телефону — 1 461. На первом месте по обращениям занимает Алматы (7 464). ЗКО оказалось на втором месте оттуда обратилось 6 218 детей. На третьем месте Туркестанская область (5 784).

Напомним, что это Контакт-центр — это бесплатный круглосуточный центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. По этому номеру можно получить юридическую и психологическую помощь, консультацию и поддержку в экстренных ситуациях, связанных с насилием и жестоким обращением. Звонки анонимны, и при необходимости информация передается в соответствующие государственные и местные органы для принятия мер.