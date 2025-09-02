В первый класс в 2025 году пошли 10,6 тысячи учеников.

В Западно-Казахстанской области работают 379 школ, где учатся свыше 126 тысяч детей.

Новый учебный год стартовал 2 сентября и завершится 25 мая 2026 года. В первый класс в этом году пошли 10,6 тысячи учеников. Торжественная линейка для первых и 11 классов в школе №17 прошла в обновлённом здании после капитального ремонта.

Директор школы Марат Халилович поздравил учеников и педагогов с Днём знаний. Он подчеркнул, что знания — это сила и свет, а успех возможен только при поддержке и взаимопонимании родителей и учителей. С тёплыми словами к школьникам обратилась и ветеран педагогического труда, бывший директор школы Тамара Рудич. Она отметила, что такой масштабный ремонт здание ещё не видело, и выразила радость за детей, которые будут учиться в обновлённых классах.

На празднике выступили первоклассники и выпускники. Завершилась линейка традиционным символом: вместе они зажгли факел знаний и дали первый звонок нового учебного года.

