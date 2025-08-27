МВД Казахстана предлагает сделать уроки по правилам дорожного движения отдельным обязательным предметом в школьной программе. Об этом на брифинге СЦК заявил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передаёт Tengrinews.kz.

По словам Султанбаева, через такие уроки можно донести нормы законопослушного поведения на дорогах, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения с их взрослением, «когда они сами станут водителями».

Сильным инструментом в профилактике детского травматизма на дорогах в МВД считают работу школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения.

— Во многих странах мира идея вовлечения школьников в вопросы безопасности дорожного движения давно стала частью образовательной и общественной культуры. Международный опыт показывает, что такие инициативы снижают риски травматизма на дорогах и формируют у подрастающего поколения чувство гражданской ответственности, — в частности, отметил председатель комитета.

В преддверии 1 сентября МВД также призывает родителей, учителей совместно с полицейскими отработать наиболее безопасный маршрут каждого ребёнка от дома до школы и обратно.

— Ребёнок должен всегда передвигаться в школу и обратно по одному и тому же наиболее безопасному маршруту, который он должен знать наизусть, — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября во всех организациях образования страны вновь стартуют уроки личной безопасности. Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к собственной безопасности.



