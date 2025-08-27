По ходатайству полиции в Актобе временно приостановлена деятельность одного из развлекательных заведений города. С начала текущего года на пульт 102 центра оперативного управления поступило около 60 сообщений о правонарушениях, связанных с этим заведением.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, здесь совершено 10 административных правонарушений со стороны как клиентов, так и самого заведения, а также зафиксировано семь преступлений. Кроме того, выявлены два случая, когда в ресто-баре ночью находились несовершеннолетние.

Полицейские собрали соответствующий материал и направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе. По решению суда индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности и назначен административный штраф с приостановлением деятельности заведения сроком на один месяц.