В этом году газон заменят на искусственное покрытие. Его спонсором выступит федерация футбола «Alan». Они меняют поля по всему Казахстану.

Как рассказал директор СДЮШОР №1 Артур Умбеткалиев, в 2003 году стадион имени Петра Атояна застелили натуральным газоном, но с каждым годом ухаживать за ним становилось всё сложнее. Восстановить покрытие нелегко, поскольку необходим постоянный полив и уход. В этом году газон заменят на искусственное покрытие. Его спонсором выступит федерация футбола «Alan». Они меняют поля по всему Казахстану.

— Они заменят покрытие на большом поле, территория которого составляет более 8 тысяч квадратных метров, и еще такие же работы проведут на маленьком поле. Также сделают разметку, установят новые футбольные ворота. Наша задача снять 25 сантиметров слоя земли и старого покрытия, и уложить щебень разной фракции. Работы уже начались и продолжатся ориентировочно до октября этого года. Также за счёт сэкономленных средств, мы сами сделаем небольшой ремонт: приведём туалеты в порядок, покрасим столбы, заменим сетку на маленьком поле, возможно, заменим кафель, — пояснил Артур Умбеткалиев.

Спикер отметил, что все ремонтные работы проводят за счёт спонсорских средств. Ремонт планируют завершить в октябре.