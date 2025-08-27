Об этом рассказал председатель Комитета административной полиции МВД на брифинге в СЦК.

Как передает корреспондент Zakon.kz, 27 августа 2025 года председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны.

– Коллектив Комитета адмполиции постоянно работает над законами и нормативно-правовыми актами, и в рабочем порядке этот вопрос мы сейчас рассматриваем. С выходом из каникул наших депутатов парламента мы этот вопрос с ними обсуждать будем, – сказал в ответ Кайсар Султанбаев.

Ранее мы писали о том, что МВД Казахстана предлагает сделать уроки по правилам дорожного движения отдельным обязательным предметом в школьной программе.

Фото: pixabay.com