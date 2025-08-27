Во время официальной церемонии встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна лидеры стран договорились о следующем:

  • Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок: 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 миллионов долларов;
  • «Казатомпром» и Иорданская уранодобывающей компания (JUMCO) сотрудничают в сфере развития атомной отрасли;
  • Казахстан предложил иорданской делегации вместе развивать интермодальные перевозки между Центральной Азией и Ближним Востоком;
  • Огромный потенциал для взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации;
  • Иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности;
  • Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году; 
  • Высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.