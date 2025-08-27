Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев жұмыс сапары аясында Тасқала ауданына қарасты Шежін-2 ауылында бірқатар нысандардың жай-күйімен танысып, атқарылып жатқан құрылыс жұмыстарының барысын бағамдады.
Аймақ басшысы алдымен ауылдағы ветеринариялық пункттің құрылысын қарап шықты. Жалпы аумағы 62 шаршы метр болатын бұл нысан қазан айында пайдалануға берілмек. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары 55 %-ға орындалған. Облыс әкімі мердігерге нақты тапсырмалар жүктеп, мал шаруашылығы дамыған өңір үшін ветеринариялық қызметтің маңызы зор екенін атап өтті. Жобаны уақытылы әрі сапалы аяқтау қажеттігін тапсырды.
Мұнан соң Нариман Төреғалиев ауылішілік жол құрылысының жайымен танысты. Бұған дейін қатқыл табанды жол болмаған елді мекенде бүгінде 5,3 шақырым жолға асфальт төселуде. Жоба қазан айында аяқталады деп жоспарланған. Аймақ басшысы мердігер ұйым өкілдерімен кездесіп, жол сапасына баса мән беруді және толық қабылдау жұмыстары жүргізілгенге дейін ауыр жүк көліктерінің қозғалысын шектеуді тапсырды.
Сапар барысында облыс әкімі әлеуметтік осал топтарды баспанамен қамту мәселесіне де назар аударды. «Тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2029 жылға дейінгі тұжырымдамасы» аясында пәтер сатып алу және салу жұмыстары қарқын алуда. Шежін-2 ауылында бой көтеріп жатқан екі пәтерлі төрт тұрғын үйдің құрылысы мамыр айында басталған. Қазіргі таңда олардың екеуінің ішкі әрлеу жұмыстары мен жылыту жүйесі толықтай аяқталып қалды. Қалған үйлер де қазан айында пайдалануға берілмек.
— Іріленгендердің ісі ілгері басады, – деді облыс әкімі Нариман Төреғалиев Шежін-2 ауылындағы ауыл шаруашылығы кооперативінің жұмысымен танысу барысында.
Өңір басшысы «Ағайын» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің тыныс-тіршілігін көріп, атакәсіпке жаңа серпін беріп отырған бірлестіктің бастамаларына оң бағасын берді. Кооператив «Ауыл аманаты» бағдарламасы аясында тиімді пайыздық мөлшерлемемен несие алып, заманауи техникалармен жарақтанған.
Кооператив төрағасы алдағы кезеңдегі басты мақсат – қой жүнін тиімді пайдаланып, оны өңдеу бағытында жұмыс жүргізу екенін айтты.
Өз кезегінде аймақ басшысы кооперативтің бастамаларын оң бағалап, ірілендірілген шаруашылықтардың ауылдың экономикалық әлеуетін арттырудағы рөлін ерекше атап өтті.