Генпрокуратура и Интерпол при содействии МИД РК и компетентных органов Турецкой Республики вернули из Турции казахстанца, разыскиваемого за неоднократное совершение мошенничества.

Установлено, что в 2023 году в городе Шымкент он, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. В результате противоправных действий 52 потерпевших лишились денежных средств на общую сумму свыше 70 млн тенге.

Соучастники указанного преступления ранее осуждены к различным видам наказания. Сам же фигурант, скрывшийся после совершения преступлений, был объявлен в международный розыск и в августе текущего года задержан на территории Турции.

Сейчас подозреваемый водворён в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 3-7 лет с конфискацией имущества.

Фото: pixabay.com