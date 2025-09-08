Платформа E-EXPERT.GOV.KZ автоматизировала ключевые процессы.

По данным Министерства просвещения, Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования объявил о старте нового этапа отбора педагогов-экспертов для работы в сфере экспертизы учебников.

Все процедуры проходят в онлайн-формате на платформе E-EXPERT.GOV.KZ, что обеспечивает равные условия для кандидатов из любого региона страны.

Сегодня база центра насчитывает уже более 400 экспертов нового формата, успешно прошедших конкурсные этапы и обучение.

Платформа E-EXPERT.GOV.KZ автоматизировала ключевые процессы — от проверки документов и прохождения тестов до собеседования, написания эссе, модульного обучения и итоговой сертификации.

– Внедрение платформы позволило сделать процесс отбора максимально прозрачным и удобным. Сегодня мы эффективно формируем экспертное сообщество и обеспечиваем качество отбора педагогов, — отметила директор центра Назира Абдрахманова.

Центр приглашает педагогов со всей страны пройти конкурсный отбор и стать частью профессионального сообщества, формирующего качество среднего образования в Казахстане.

Фото: pixabay.com