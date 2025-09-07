По данным «Gismeteo», 8 сентября в ЗКО ожидается солнечная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут +24, ночью 14 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 3 м/с.
В Атырауской области ясно. Днем 27 градусов выше нуля . Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 5 м/с.
Жителей Актюбинской области так же ожидает безоблачная погода. Днем +24 градусов, ночью +18. Ветер северо-восточный: 8 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +19. Ветер северо-западный: 4 м/с.