Заплыв состоялся четвертого сентября. Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, которая преодолела Северный пролив между Ирландией и Шотландией. Уроженка ЗКО показала результат в 16 часов и 36 минут. Она стала 185-ым пловцом в истории, кто преодолел этот канал. Вместе с Анель в этот день пролив переплывали олимпийский чемпион из Германии. Он доплыл за 8 часов и установил рекорд. Представительница Аввстралии показала время 11 часов. Её соотечественник проплыл пролив за 15 часов.

Отметим, что это выдающееся достижение, учитывая сложность Северного пролива - его холодные воды, сильные течения и медузы делают его одним из самых трудных марафонских заплывов в мире.

Ранее мы сообщали об Анель Сытдыковой. Это - первая «Железная леди Казахстана» по триатлону, первая Ironman и первая Ultraman среди женщин Казахстана. Первая и единственная женщина в Казаxстане, которая в 2019 году переплыла Ла-Манш от Англии до Франции, расстояние 38 км за 15 часов 15 минут (без остановки и без гидрокостюма).

А в 2022 году Анель проплыла 48 км через 20 мостов вокруг Манхеттена и в том же году совершила заплыв в Лос-Анджелесе от островов Санта-Каталина до материка, проплыв пролив Каталина 34 км за 18 часов 19 минут на одной из самых престижных марафонских дистанций в мире.