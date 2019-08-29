С достижением землячку поздравили спортсмены, общественные деятели региона, молодёжь и родные, которые встретили Анель в аэропорту. Анель Сытдыкова сегодня ночью прилетела на свою малую родину. Сейчас спортсменка живет вместе со своей семьей в Англии. По её словам, переплыть пролив было ее мечтой. - Только с третьей попытки я смогла осуществить свою задуманную цель. Ранее мне это не удавалось из-за плохих погодных условий. В этот раз заплыв состоялся раньше намеченной даты, опять же из-за погоды. Было сложно, но сдаваться я не привыкла. Ла-Манш был для меня той вершиной, которую мне хотелось покорить. Она была настолько большим вызовом для меня, но тем не менее я видела, что люди это делают, что это возможно, и я решила испытать себя. Когда я переплыла Ла-Манш, я поняла, что если стремиться к чему-то, можно всего достичь, - рассказала Анель Сытдыкова. Как отметила руководитель областного управления физкультуры и спорта Асия Аманбаева, это замечательное событие и, конечно же, оно будет вдохновлять многих, кто сомневается в себе. - Я считаю, что основа всех побед не только в спорте, но и в ежедневной работе это умение поставить цель и умение достигать ее благодаря своему ежедневному кропотливому труду, - заявила Асия Аманбаева.