Она стала первой казахстанкой, преодолевшей этот пролив, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уроженка Уральска переплыла пролив Каталина Фото sytdykova_anel в Instagram Пятого августа уроженка Уральска Анель Сытдыкова переплыла пролив между островом Санта-Каталина и побережьем города Ранчо Палос Вердес в Калифорнии. Пролив Каталина также называют американским Ла-Маншем. На преодоление 34 километров у Анель ушло 19 часов и 18 минут, она плыла без остановки. Сложности составляли холодная вода и встречные течения. В проливе обитают киты, дельфины и даже акулы. В пресс-службе управления спорта ЗКО рассказали, что за плаванием Анель следили 13 человек - судьи и помощники. По правилам, пловцу запрещено прикасаться к лодке и пользоваться водным костюмом. В июле 2019 Анель Сытдыкова проплыла через знаменитый пролив Ла-Манш, став первой среди граждан Казахстана. Сейчас женщина живёт в Англии.