- Долина лотоса занесена в Красную книгу, так как является охраняемой природной территорией. Приезжие туристы, к сожалению, иногда недооценивают это – встречаются факты хулиганства, когда вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жёсткий контроль, - отмечает руководитель Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбек Тулепов.

Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе акимата Атырауской области сообщили, что на реке Кигаш-Шора в Курмангазинском районе зацвели лотосы. Радовать жителей и около полсотни туристов они будут до последней недели августа. Представители туристических компаний говорят, что в долину лотосов гостей везут на лодке. Им организуют питание и ночлег.Пока вдоль побережья реки работают четыре бизнес-объекта. До конца этого года завершится строительство двух туристических баз. Также государство предоставило земельные участки семи предпринимателям, которые за три года должны создать условия для увеличения числа туристов.