Подготовка к началу учебного года — это не только покупка формы и канцелярии, но и забота о здоровье и режиме ребёнка. Эксперты напоминают: правильно организованный распорядок дня, ограничение экранного времени и создание комфортного пространства помогут школьникам легче адаптироваться после летних каникул.

Режим, сон и меньше гаджетов: в минздраве напомнили, как подготовить детей к школе

Переход от свободного летнего графика к строгому школьному распорядку — один из ключевых этапов подготовки. Специалисты советуют начинать «возвращение» уже в конце лета: устанавливать постоянное время подъёма, питания, занятий, отдыха и сна.

Организованный режим дня помогает формировать полезные привычки, укрепляет нервную систему и снижает утомляемость. В нём должны быть сбалансированы учёба, активные игры на свежем воздухе, питание, сон и свободное время.

Младшие классы (1–4): на домашние задания — до 1,5–2 часов.

на домашние задания — до 1,5–2 часов. Старшеклассники: до 3–4 часов с обязательными перерывами каждые 40 минут.

до 3–4 часов с обязательными перерывами каждые 40 минут. Физическая активность: минимум 2 часа в день.

минимум 2 часа в день. Свободное время: не менее 1–2 часов для общения и хобби.

ВОЗ рекомендует детям от 5 до 17 лет ежедневно не менее 60 минут активных занятий и ограничение сидячего и экранного времени до 2 часов.

Гаджеты прочно вошли в жизнь школьников, но их чрезмерное использование может снижать концентрацию и негативно влиять на сон. Поэтому специалисты советуют родителям контролировать не только количество, но и качество экранного времени.

Ключевые рекомендации:

исключать гаджеты за час до сна;

отдавать приоритет образовательному и познавательному контенту;

не держать устройства в спальне;

внедрять «цифровые правила семьи» и показывать личный пример;

использовать приложения для родительского контроля.

Подготовка к школе — это комплекс мер, который помогает ребёнку не только адаптироваться, но и сохранить здоровье, внимание и позитивный настрой на весь учебный год.