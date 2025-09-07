Переход от свободного летнего графика к строгому школьному распорядку — один из ключевых этапов подготовки. Специалисты советуют начинать «возвращение» уже в конце лета: устанавливать постоянное время подъёма, питания, занятий, отдыха и сна.
Организованный режим дня помогает формировать полезные привычки, укрепляет нервную систему и снижает утомляемость. В нём должны быть сбалансированы учёба, активные игры на свежем воздухе, питание, сон и свободное время.
- Младшие классы (1–4): на домашние задания — до 1,5–2 часов.
- Старшеклассники: до 3–4 часов с обязательными перерывами каждые 40 минут.
- Физическая активность: минимум 2 часа в день.
- Свободное время: не менее 1–2 часов для общения и хобби.
ВОЗ рекомендует детям от 5 до 17 лет ежедневно не менее 60 минут активных занятий и ограничение сидячего и экранного времени до 2 часов.
Гаджеты прочно вошли в жизнь школьников, но их чрезмерное использование может снижать концентрацию и негативно влиять на сон. Поэтому специалисты советуют родителям контролировать не только количество, но и качество экранного времени.
Ключевые рекомендации:
- исключать гаджеты за час до сна;
- отдавать приоритет образовательному и познавательному контенту;
- не держать устройства в спальне;
- внедрять «цифровые правила семьи» и показывать личный пример;
- использовать приложения для родительского контроля.
Подготовка к школе — это комплекс мер, который помогает ребёнку не только адаптироваться, но и сохранить здоровье, внимание и позитивный настрой на весь учебный год.