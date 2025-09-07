Из 1210 многоквартирных домов паспорта готовности получили 963. Особое внимание уделено пяти общежитиям.

В акимате ЗКО подготовку региона к отопительному сезону 2025–2026 годов. По данным управления энергетики и ЖКХ, объекты здравоохранения готовы на 98%, ремонт на некоторых из них завершится в сентябре. Учреждения образования и культуры подготовлены на 99%, спортивные и социальные объекты полностью готовы. В Уральске из 1210 многоквартирных домов паспорта готовности получили 963. Особое внимание уделено пяти общежитиям:

ул. Жангир хана, дом 16;

ул. Ружейникова, дом 7;

ул. Акотау, дома 24 и 24/1;

ул. Х. Чурина, дом 119;

ул. Доспанова, дом 58А.

Монополисты также ведут подготовку. АО «Жайыкжылкуат» выполнило 85% модернизации тепловых сетей, а ТОО «Батыс Су Арнасы» выходит на завершающий этап реконструкции водных систем. В энергетику и газовое хозяйство вложены миллиарды тенге. Аким области поручил ответственным службам обеспечить полную готовность к отопительному сезону, контролировать наличие топлива и бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.