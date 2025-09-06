В регионах ожидается шквальный ветер.

Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 7 сентября

По данным РГП «Казгидромет», 7 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +15.

Дождь с грозой ожидаются и в Атырауской области. Также прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. Днем +28 градусов, ночью +15.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град, шквальный ветер. Днем до 25 градусов тепла, ночью +15.

На севере и в центре Мангыстауской области ожидается пыльная буря, на севере и востоке — дождь с грозой. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +20.