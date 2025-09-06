Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, подозреваемый и потерпевшая (мать ребёнка - прим. автора) ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, после которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия.

– После совершённого преступления подозреваемый похитил малолетнего ребёнка и скрылся. Личность и местонахождение подозреваемого установлены. Принимаются меры по его задержанию. Одновременно проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося, - сообщили в департаменте.

Позже выяснилось, что подозреваемого все же удалось задержать. Его водворили в изолятор временного содержания.

– Похищенный ребёнок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - заверили в полиции.

В Комитете по охране прав детей сообщили, что девочку доставили в больницу для обследования. На месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области.







