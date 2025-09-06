В Атырау в областном академическом казахском драматическом театре имени Махамбета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).

В нем приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов, вице-министр энергетики РК Кудайберген Арымбек, депутаты Мажилиса Парламента РК, ветераны отрасли и работники завода.

По словам акима Атырауской области С.Шапкенова, АНПЗ на протяжении многих десятилетий остаётся одним из ключевых промышленных предприятий региона. Он отметил значительный вклад завода в социально-экономическое развитие и его роль как надёжного работодателя для тысяч жителей, пожелав коллективу новых производственных достижений.

Глава КМГ А.Хасенов в своей поздравительной речи подчеркнул, что Атырауский НПЗ — это живая история, летопись трудовых подвигов нескольких поколений нефтяников, символ индустриального развития страны. Он также отметил, что в честь Дня работников нефтегазового комплекса Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 61 работник группы компаний КМГ были удостоены государственных наград, в их числе - ветераны труда АНПЗ.

— Атырауский нефтеперерабатывающий завод является не только флагманом отечественной нефтепереработки, но и кузницей кадров. Сегодня здесь трудятся более 2,5 тысяч человек, которые вносят весомый вклад в развитие АНПЗ. Особая заслуга принадлежит ветеранам предприятия, чей многолетний труд и накопленный опыт стали прочным фундаментом для нынешних достижений завода. С момента своего запуска в далеком 1945 году и на протяжении всех последующих десятилетий завод продолжает вносить неоценимый вклад в экономику республики. Для КМГ Атырауский НПЗ – один из ключевых активов. Завод прошел через масштабные модернизации, внедрив новые технологии и повысив свою производственную эффективность. Таким образом, предприятие укрепляет позиции Казахстана как энергетически независимого государства, - отметил глава КМГ.

Во время торжественного мероприятия 30 специалистов завода были награждены медалями - «Мұнай-газ-химия саласын дамытуға қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», а также нагрудными знаками «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері». Пятеро сотрудников получили благодарственные письма от имени акима Атырауской области.

Вниманию участников была представлена фотогалерея с редкими архивными снимками, запечатлевшими ключевые этапы становления первенца казахстанской нефтепереработки.

Отметим, что по итогам 2024 года АНПЗ достиг исторического рубежа, впервые переработав рекордные 5,5 млн тонн нефти и войдя в топ-15 крупнейших налогоплательщиков страны, перечислив в бюджет 155 млрд тенге. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за семь месяцев глубина переработки достигла 88%, а выход светлых нефтепродуктов составил рекордные 75%. В планах предприятия — увеличение мощности переработки до 6,1 млн тонн в год, доведение доли светлых нефтепродуктов до 82% и глубины переработки — до 92%.