В Западно-Казахстанской области полицейские уничтожили крупную партию наркотиков — более 20 тонн маковой соломы и свыше сотни ёмкостей с запрещёнными жидкостями, изъятых по уголовным делам.

Департамент полиции ЗКО провёл массовое уничтожение наркотических средств и жидкостей, изъятых во время расследования уголовных дел.

Согласно официальной информации, ликвидации подверглись вещественные доказательства по десяти делам, приговоры по которым вступили в законную силу в апреле и мае 2025 года.

В числе уничтоженных — свыше 20 тонн маковой соломы, а также более 100 ёмкостей с запрещённой жидкостью, признанных судами подлежащими ликвидации.

По итогам мероприятия был составлен официальный акт уничтожения, подписанный всеми членами комиссии.