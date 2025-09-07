Департамент полиции ЗКО провёл массовое уничтожение наркотических средств и жидкостей, изъятых во время расследования уголовных дел.
Согласно официальной информации, ликвидации подверглись вещественные доказательства по десяти делам, приговоры по которым вступили в законную силу в апреле и мае 2025 года.
В числе уничтоженных — свыше 20 тонн маковой соломы, а также более 100 ёмкостей с запрещённой жидкостью, признанных судами подлежащими ликвидации.
По итогам мероприятия был составлен официальный акт уничтожения, подписанный всеми членами комиссии.