После выписки из больницы мужчину задержали и поместили под стражу.

1 сентября 2025 года в Уральске сообщили об угоне белого Renault Logan. Машину нашли, но водитель не остановился по требованию полиции и продолжил ехать. На улице Назарбаева он проехал на красный свет и на перекрёстке с улицей Карева столкнулся с Lada Granta и Lada Largus.

В результате аварии водитель Lada Granta получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Сам угонщик также пострадал и был доставлен в больницу под охраной полиции. Позже в департаменте полиции ЗКО сообщили, что мужчину выписали из больницы и поместили в ИВС. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.



