Вчера «МГ» писал о том,что родители уральских школьников недовольны частой сменой электронных дневников. Несколько лет ученики и родители пользовались платформой Kundelik.kz, но с начала этого учебного года их перевели на BilimClass. Теперь их снова возвращают на Kundelik.kz. Родители жалуются, что старая платформа часто работает с перебоями и не открывается, особенно в конце четверти, когда нагрузка увеличивается. Некоторые даже хотят создать петицию, чтобы оставить BilimClass.

Между тем, в городском отделе образования объяснили, что по договору о государственно-частном партнёрстве, подписанному 26 января 2018 года между министерством образования и ТОО «Күнделік», автоматизированная информационная система должна использоваться во всех школах Казахстана. Этот договор действует 12 лет. Из-за этого все школы обязаны использовать «Күнделік» для ведения учебного процесса в электронном формате.

— В сентябре 2025 года на основании решений педагогических советов в школах Уральска рассматривались предложения по переходу на систему «BilimClass». Однако в целях соблюдения действующего законодательства и условий заключённого договора образовательным организациям было направлено официальное уведомление о недопустимости изменения автоматизированной системы до окончания срока действия соглашения. Также было указано на необходимость возврата к использованию системы «Күнделік», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее родителей возмутил перевод школьных чатов на отечественный мессенджер Aitu. Многим не нравится, что ради одной школьной группы нужно устанавливать отдельную программу.