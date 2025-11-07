Сегодня в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области состоялось открытие новой школы на 300 мест. Учебное заведение построено в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В церемонии открытия принял участие аким области Нариман Турегалиев.

В 1957 году Пугачёвская восьмилетняя школа была открыта как самостоятельное учебное заведение, что дало новый импульс развитию образования в регионе. Нынешнее здание этой школы было введено в эксплуатацию в 1962 году и рассчитано на 180 учащихся. А строительство нового объекта, оснащённого 17 учебными кабинетами, выполнило ТОО «Жайык Сити».

Аким области Нариман Турегалиев поздравил жителей района с открытием новой школы. В своём выступлении он отметил проводимую в регионе работу по модернизации образовательной инфраструктуры.

— Новая школа станет поистине современным инновационным образовательным учреждением, ориентированным на всестороннее развитие подрастающего поколения, освоение достижений науки и техники, и повышение их творческого потенциала. В целом, за последние три года в нашей области построено 27 школ на 9206 мест в целях создания условий для получения учащимися качественного образования. Из них 16 школ на 1338 мест возведены в рамках социального инвестиционного проекта компании Karachaganak Petroleum Operating B.V., 3 школы на 1060 мест – за счёт местного бюджета, а 2 школы на 508 мест – на средства Фонда развития образовательной инфраструктуры. В рамках проекта «Келешек мектептері» введено в эксплуатацию 6 школ «Келешек» общей вместимостью 6300 мест, включая и сегодняшнюю открытую школу, — сказал аким области.

В 2025–2026 учебном году в данном учебном заведении обучаются 394 учащихся в 28 класс-комплектах. Из них 194 ребёнка учатся на казахском языке, а 200 на русском. Кроме того, в трёх классах предшкольной подготовки занимаются 36 детей. Всего в школе работает 51 педагог, в том числе 9 педагогов-исследователей, 15 педагогов-экспертов и 15 педагогов-модераторов.

По завершении церемонии открытия аким области Нариман Турегалиев вместе с первоклассниками посадил на территории школы саженец тополя.