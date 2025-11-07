В минздраве пояснили, что для пациентов с ДЦП и другими заболеваниями сохраняются гарантии медицинской помощи.

В Казахстане не отменяют гарантии медобеспечения для пациентов с ДЦП

Ранее мы писали, что министерство здравоохранения РК опубликовало обновленный список социально значимых заболеваний. Из списка убрали сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани. Но добавили эпилепсию, а также инсульты, перенесенные в течение одного года. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

В ведомстве пояснили, что для пациентов с ДЦП и другими заболеваниями сохраняются гарантии медицинской помощи. В обновленном пакете медпомощи сохраняются все гарантии на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.

— С 1 января 2026 года Казахстан переходит на Единый пакет медицинских гарантий. Все пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в прежнем объеме — изменения направлены на то, чтобы сделать систему здравоохранения более справедливой, устойчивой и доступной для всех, — сообщили в ведомстве.

Закон направлен на повышение эффективности обязательного медстрахования и расширение доступа к медпомощи. По поручению президента вводятся финансовые инструменты, которые позволят регионам страховать социально уязвимые группы населения. Это обеспечит медпомощью дополнительно более 1 миллиона человек. Государство сохраняет гарантии для льготных категорий: детей, беременных, пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью и безработных. Всего это более 11 миллионов граждан, включая пациентов с ДЦП.











