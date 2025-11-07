Бектенов также осмотрел берегоукрепительные работы и реконструкцию набережной.

Премьер-министр Олжас Бектенов проверил, как выполняются поручения Президента по развитию инфраструктуры, благоустройству города и мерам против паводков. Он осмотрел новые дома для семей, пострадавших во время паводков 2024 года, а также набережную реки Жайык, где проведены работы по укреплению берегов.

Всего в ЗКО построено 889 домов для пострадавших семей, из них 451 — в Уральске. Строительство завершили в сентябре 2024 года, после чего жильё передали людям. Все дома подключены к необходимым инженерным сетям. Бектенов также осмотрел берегоукрепительные работы и реконструкцию набережной. Для защиты жилых районов построена дамба длиной 383,6 метра. В целом по области возведено 143 километра защитных дамб, 9 километров водоотводных каналов и очищено 74 километра магистральных каналов.

Реконструкция набережной шла с мая по сентябрь этого года. В рамках проекта её уровень подняли, чтобы защитить территорию от подтоплений. Территорию благоустроили, установили декоративные ограждения. На площади 8 тысяч квадратных метров уложили тротуары, установили 102 фонаря, высадили более 16 тысяч квадратных метров газона и 768 саженцев декоративных деревьев. Также обновили детскую и спортивную площадки, воркаут-зону и другие объекты.



