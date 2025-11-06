Встреча вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Рахымжана Исакулова с жителями Западно-Казахстанской области состоится 7 ноября в 10:00 по адресу: проспект Н.Назарбаева, 201, сообщили в акимате ЗКО.

— На повестке дня вопросы касающиеся сфер промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, геологии и недропользования, — говорится в сообщении. 