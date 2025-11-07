Президент США Дональд Трамп подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества с Казахстаном и отметил роль Касым-Жомарта Токаева как лидера своей страны.

Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент, — сказал Трамп.

Во время визита главы Казахстана в Вашингтон, который начался 6 ноября, был подписан меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Также президент США подтвердил готовность своей страны к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Казахстаном, в том числе через коммерческие соглашения на сумму свыше 17 миллиардов долларов.

Трамп также не исключил возможность своего визита в Казахстан: