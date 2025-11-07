Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налогов в ноябре

Департамент государственных доходов по Алматы напомнил гражданам и бизнесу о необходимости своевременно выполнить налоговые обязательства, чтобы избежать начисления пени.

До 17 ноября нужно сдать 11 форм отчётности, включая декларации по корпоративному и индивидуальному подоходным налогам, НДС, акцизам, рентному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых.

До 20 ноября необходимо подать форму 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также оплатить НДС и акцизы в рамках ЕАЭС.

К 25 ноября истекает срок уплаты корпоративного подоходного налога, НДС, налогов на добычу полезных ископаемых и игорный бизнес, а также социальных и пенсионных взносов за октябрь.

Ведомство призвало налогоплательщиков заранее исполнить все обязательства, чтобы избежать штрафов и пени.