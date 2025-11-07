Казахстанский продюсер Баян Алагузова ответила на заявление мажилисмена от ЗКО Абзала Куспана - он предложил узаконить институт «токал» — вторых и третьих неофициальных жён.

Алагузова совершенно не согласилась со словами депутата и в ответ предложила узаконить в стране многомужество. В ответ предлагаю узаконить многомужество.