Мессенджер Max открыл доступ к нему на территории семи стран СНГ, в том числе совершать звонки по нему теперь могут жители Казахстана, сообщает РБК.

Возможность звонить и отправлять сообщения появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо добавить номера собеседников в список контактов. Если номера в списке нет, то можно отправить ссылку-приглашение, отметили в компании.

— Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в Мax безопасного и доверенного формата общения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такая мера позволяет эффективно бороться с мошенниками, исключать спам-рассылки и обеспечивать дополнительную защиту данных.

Для регистрации в Max новым пользователям надо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Чтобы завершить процедуру, следует ввести проверочный код из СМС и предоставить согласие на синхронизацию контактов.

Усилить безопасность аккаунта можно при помощи двухфакторной аутентификации, включение опции находится в разделе профиля «Приватность».