Многим не нравится, что ради одной школьной группы нужно устанавливать ещё одну программу.

В редакцию «МГ» поступает много жалоб из-за перехода школьных чатов на новый казахстанский мессенджер Aitu. Родители рассказывают, что в последний день каникул им просто сообщили: общение в WhatsApp прекращается. Теперь вся важная информация будет отправляться только через Aitu. Учителям якобы запретили вести школьные чаты в других мессенджерах. Родители начали скачивать приложение, но из-за большого наплыва оно стало зависать. Многим не нравится, что ради одной школьной группы нужно устанавливать отдельную программу.

В отделе образования города объяснили, что переход на Aitu связан с безопасностью переписки. Ранее популярные зарубежные мессенджеры показали риски утечек данных и взломов. Поэтому казахстанское приложение предлагают как более надёжную платформу для официального общения и обмена документами. При этом запрета на использование WhatsApp нет, но для служебной переписки рекомендуют применять Aitu.

Напомним, Aitu — казахстанская цифровая платформа, запущенная в 2018 году. Она совмещает функции мессенджера, социальной сети и платёжного сервиса. Через неё можно обмениваться сообщениями и звонками, создавать группы, пользоваться мини-приложениями, оплачивать услуги и налоги, переводить деньги и получать доступ к государственным сервисам.