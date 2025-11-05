Отпустят ли школьников на дистанционку во время международного форума в Уральске, ответили в отделе образования

XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России под темой «Рабочие профессии — драйвер роста экономики». Форум пройдет 11–12 ноября в Уральске. Ожидается участие лидеров государств, представителей регионов, бизнеса, науки и общественных организаций. Участники обсудят совместные проекты в сферах цифровизации, сельского хозяйства, транспорта, логистики, промышленности и энергетики. Изначально говорилось, что в форуме примут участие главы двух государств - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

11 и 12 ноября выпадают на вторник и среду. Однако приезд высоких гостей никак не повлияет на учебный процесс уральских школьников. Как сообщили в пресс-службе городского отдела образования, дети и студенты колледжей будут учиться в штатном режиме.