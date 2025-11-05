Самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение близ аэропорта Алматы 27 декабря 2019 года. Суд признал виновными пилотов.

Самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение близ аэропорта Алматы 27 декабря 2019 года. Лайнер после вылета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа. На месте погибли командир судна Марат Муратбаев и 12 пассажиров. Спустя месяц после трагедии умер второй пилот Мурат Мулдакулов.

В Алматы суд вынес приговор по делу о крушении самолёта Bek Air. Решение огласил председательствующий судья Дастан Алмагамбетов. Суд признал обоих пилотов самолёта виновными без назначения наказания в связи со смертью.

— Марата Муртабаева и Мейржана Мулдакулова признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц» без назначения наказания в связи со смертью, — зачитал судья Дастан Алмагамбетов.

Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Bek Air» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолёта на этапе выполнения взлёта.

Государство покроет процессуальные издержки в 1,7 млн тенге. Арестованное имущество компании Bek Air удержат до разрешения гражданских исков. Потерпевшие подали иски о компенсации вреда на 4,8 млрд тенге.



