Самолёт авиакомпании Bek Air потерпел крушение близ аэропорта Алматы 27 декабря 2019 года. Лайнер после вылета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа. На месте погибли командир судна Марат Муратбаев и 12 пассажиров. Спустя месяц после трагедии умер второй пилот Мурат Мулдакулов.
В Алматы суд вынес приговор по делу о крушении самолёта Bek Air. Решение огласил председательствующий судья Дастан Алмагамбетов. Суд признал обоих пилотов самолёта виновными без назначения наказания в связи со смертью.
— Марата Муртабаева и Мейржана Мулдакулова признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц» без назначения наказания в связи со смертью, — зачитал судья Дастан Алмагамбетов.
Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Bek Air» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолёта на этапе выполнения взлёта.
Государство покроет процессуальные издержки в 1,7 млн тенге. Арестованное имущество компании Bek Air удержат до разрешения гражданских исков. Потерпевшие подали иски о компенсации вреда на 4,8 млрд тенге.