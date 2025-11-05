В преступную схему мужчина втянул и своих знакомых.

В Telegram-канале Polisia.kz опубликовали историю молодого мужчины, который стал дроппером. Он рассказал, как оказался вовлечён в преступную схему и стал использовать свой банковский счёт для перевода крупных сумм денег, незаконно обналиченных через его карту.

Все началось с того, что ему написал незнакомец и предложил лёгкий заработок: получать деньги на карту и снимать их наличными. Мужчина согласился и позже привлёк к этому ещё и своих знакомых. Снятые деньги он передавал людям, которых не знал. Теперь он понимает, что нарушил закон и поставил под угрозу не только себя, но и близких.

Напомним, что с 16 сентября в Казахстане за передачу банковских карт и счетов ввели уголовную ответственность. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под дропперством понимается:

незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству; ⁠

осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.