Сотрудники полиции городского управления усилили работу по контролю за ранее судимыми, условно освобожденными, а также находящихся под надзором, состоящих на профилактическом учете, сообщает Polisia.kz. Им теперь устанавливают электронные устройства контроля.

— Сотрудники правоохранительных органов провели встречу с гражданами, состоящими на профилактическом учёте, в ходе которой подробно представили принципы работы и возможности новой электронной системы контроля. Устройство, предназначенное для мониторинга соблюдения ограничений, установленных судом, призвано предотвратить повторные правонарушения: оно отслеживает перемещения человека в режиме реального времени, фиксирует выход за пределы разрешённой зоны и посещение запрещённых мест, тем самым повышая эффективность надзора и уровень общественной безопасности, — сообщили в Polisia.kz.



