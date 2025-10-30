30 октября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор в отношении 32-летнего жителя Теректинского района Сырымбека Сайлауова. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статья уголовного кодекса - убийство с особой жестокостью и покушение на убийство. Вердикт вынесли присяжные заседатели.

Напомним, трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района. Из обвинительного акта следует, что подсудимый застал бывшую жену со своим родным младшим братом. На фоне ревности он с особой жестокостью расправился с женщиной и покушался на убийство брата.

Вердиктом присяжных Сырымбек Сайлауов признан виновным по обеим статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого он должен будет возместить родственникам бывшей жены 10 миллионов тенге моральной компенсации. Местом отбывания наказания назначено УИС средней безопасности, так как Сайлауов ранее не был судимый, рецедива преступлений нет

Сам осужденный Сырымбек Сайлауов заявил что не согласен с вердиктом присяжных, так как большинство из них были женщинами и предвзято могли к нему относиться.

— Я непременно буду подавать апеляцию и обжаловать приговор, — заявил он.

Сестра погибшей Сая Бекжанова отметила, что согласно с приговором и считает его справедливым. Что касается троих несовершеннолетних детей, то они данный момент проживают с бабушкой.

— Дети до сих пор плачут, зовут маму. Особенно средний четырехлетний ребенок получил очень большую психологическую травму, — сказала Сая Бекжанова.

Отметим, что без родителей остались трое маленьких детей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.