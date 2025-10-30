Какие именно национальности выбирают или меняют казахстанцы — неизвестно.

По данным аналитиков Data Hub, с января по сентябрь 2025 года было оформлено 2 272 формуляра на получение документов (паспортов и удостоверений личности) из-за смены национальности. Один формуляр оформляется на несколько документов. Получается, что за 39 недель в среднем около 58 человек в неделю принимают решение изменить национальность.

Какие именно национальности выбирают или меняют казахстанцы — неизвестно. Но есть данные по регионам. Чаще всего оформляют такие документы жители Алматы: на каждые 10 000 человек приходится 2,5 формуляра. В Астане этот показатель — около 2, а в среднем по Казахстану — 1,1 на 10 000 человек.

Фото Data Hub