Учения пройдут в нескольких организациях с 14 до 18 часов.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 31 октября в ГККП «Центр народного творчества», РГП «Учреждение РУ-170/3» КУИС МВД РК, АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» и в посёлке Чувашинское района Байтерек будут проходить плановые антитеррористические учения.

С 14:00 до 18:00 возможны временные ограничения движения автомобилей и пешеходов рядом с местом проведения учений. Жителей просят отнестись с пониманием, соблюдать меры безопасности, выполнять указания сотрудников и не распространять ложную информацию.



